В Тюмени 49 мигрантов жили и трудились в нежилом помещении. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени осудили 38-летнего местного жителя. Мужчина организовал незаконное пребывание в России иностранных граждан и лиц без гражданства.

С июня по декабрь 2021 года он «приютил» 49 граждан из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Он предоставил мигрантам условия для длительного проживания и осуществления трудовой деятельности. Жили и работали они в арендованном нежилом помещении.

– Факт организации незаконной миграции выявлен сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил тюменцу наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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