На месте сетевязальной фабрики и рынка «На Минской» в Тюмени появятся современные жилые кварталы

Тюменская сетевязальная фабрика в наши дни, 2023 год. Фото: предоставлено ООО «Брусника».

Сетевязальная фабрика переехала из центра Тюмени. На ее месте появятся современные жилые кварталы с многофункциональными общественными пространствами. Собственники фабрики «Тюменьсетеснасть» приняли решение закрыть бизнес, но сохранить производство. Они договорились о продаже всех активов компании «Тюменские рыболовные сети».

– У нас аналогичное предприятие, которое существует с 2000 года. Устаревшие машины мы списали, часть перепродали другим фабрикам и 25 станков перевезли в наши цеха. Все оборудование еще советское. Такое производили в 60-е годы прошлого века. Безусловно оно нуждается в ремонте. В течение месяца мы планируем произвести его наладку и попробуем запустить, – рассказал руководитель Тюменских рыболовных сетей Михаил Баландюк.

Производство на Холодильной появилось в далеком 1945 году, когда в Тюмень перевезли часть Касимовской фабрики. Основная ее задача – удовлетворить потребность в хлопчатобумажных неводных делях и фильдекосовых жаберных сетях Сибирь и Дальний Восток. Изначально сети выпускали в бывшей текутьевской паровой мельнице, но в 60-е годы здание сгорело.

Тюменская сетевязальная фабрика в наши дни, 2023 год. Фото: предоставлено ООО «Брусника».

Мощный пожар возник во многом из-за того, что в качестве сырья на фабрике использовался хлопок. В 1974 году хлопкопрядильное производство упразднили и предприятие стало специализироваться на капроновых рыболовных ниточных и веревочных деталях.

Таким образом, фабрика оказалась в центре Тюмени. За счет модернизации ее промышленные площади сократились, и существенная часть здания сдавалась в аренду. Территория оставалась «живой» – на ее базе появился популярный рынок, но постепенно она начала отставать от современных представлений о качестве среды. В итоге в начале 2020-х городские власти приняли решение об ее переосмыслении.

В перспективе на месте фабрики и рынка появится среднеэтажный жилой квартал. Реализовывать проект будет девелопер «Брусника».

Тюменская сетевязальная фабрика в наши дни, 2023 год. Фото: предоставлено ООО «Брусника».

– Как мы и говорили ранее, редевелопмент площадки в границах Республики – Минская – Котовского – Холодильная не привел к закрытию производства и потере рабочих мест. Сетевязальное оборудование перевезено на новую площадку, всем арендаторам рынка «На Минской» будут предоставлены места в других торговых центрах города. На месте морально и физически устаревших зданий мы построим среднеэтажные современные кварталы, сформируем красивые улицы и обустроим качественные общественные пространства, – подчеркнул исполнительный директор «Брусники» в Тюмени Виктор Корчагин.

Снос промышленных площадей и рынка планируется начать этим летом. На их месте застройщик возведет почти 90 тысяч квадратных метров жилья.