На стобалльников в Тюменской области власти потратят почти 7 млн рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области завершились выпускные экзамены. В 2023 году число стобалльников в регионе увеличилось на 16. По данным правительства, максимальный результат у 63 тюменцев.

– Есть и те, кто написал сразу два предмета на все 100. Это пять выпускников, как и в прошлом году. Итого в нашей копилке 68 стобалльных результатов! Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Мы рассказывали, как школьница из Тюменской области готовилась к выпускным экзаменам, чтобы сдать ЕГЭ на максимальный балл.