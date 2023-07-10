Спрос на надувные бассейны в Тюменской области вырос на 200%

В среднем покупка надувных матрасов выйдет тюменцам в 9-10 тысяч рублей. Фото: Виктория Гаврик

В июне 2023 года спрос на надувные бассейны вырос в два раза в Тюменской области по сравнению с 2022 годом. За месяц этот показатель вырос на 8%. Об этом рассказали аналитики популярного сервиса по продаже вещей.

В среднем покупка надувных бассейнов выйдет тюменцам в 9 – 10 тысяч рублей, но есть и бюджетные варианты – от 3 тысяч рублей, пишет «Мегатюмень». Кроме того, выросла продажа детских горок в 3,6 раза по сравнению с июнем 2022 года. Можно предположить, что средняя стоимость надувных бассейнов в регионе упала на 16%.

– В июне 2023 года продажи надувных кругов в Тюменской области выросли на 23% за год и на 45% по сравнению с маем-2023. Средняя цена надувных кругов в области составила 1 100 рублей, – поделились аналитики «Авито».

Напомним,что в Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается адское пекло. Столбики термометров достигнут отметки в +37…+40 градусов.