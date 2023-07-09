В Тюмени из-за ДТП на Московском тракте загорелись машина такси и мотоцикл

Фото: соцсети.

В Тюмени ночью из-за ДТП на магистрали загорелись машина такси и мотоцикл. Страшная авария произошла в субботу, 8 июля, в районе 23:00. Так, на улице Московский тракт, 143 врезались мотоцикл и автомобиль одной из служб такси, пишут очевидцы в социальных сетях.

В результате удара произошло воспламенение транспортных средств. Они вспыхнули одновременно. На место приехали сотрудники МЧС, правоохранительные органы и скорая помощь. Предварительно, в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: соцсети.

Комментарий от пресс-службы ГИБДД Тюменской области ожидается.

Напомним, под Тюменью в ДТП погиб 37-летний водитель, которого выкинуло из машины на 30 метров. Еще одна трагедия произошла сегодня, 8 июля, на автодороге Есаулова – Чикча. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, здесь опрокинулся автомобиль «Субару».