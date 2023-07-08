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НовостиПроисшествия8 июля 2023 11:44

Под Тюменью в ДТП погиб 37-летний водитель, которого выкинуло из машины на 30 метров

Обстоятельства трагедии выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Под Тюменью в ДТП погиб 37-летний водитель, которого выкинуло из машины на 30 метров

Под Тюменью в ДТП погиб 37-летний водитель, которого выкинуло из машины на 30 метров

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Еще одна трагедия произошла сегодня, 8 июля, на автодороге Есаулова – Чикча. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, здесь опрокинулся автомобиль «Субару».

ДТП под Тюменью 8 июля

ДТП под Тюменью 8 июля

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автомобиль ехал на огромной скорости, зацепил обочину, сбил дорожный знак и опрокинулся в кювет. 37-летнего водителя выбросило из салона на расстояние около 30 метров, он скончался на месте. Пока не известно, был ли он пристегнут ремнями безопасности или нет. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее «КП-Тюмень» рассказывала о том, что пять человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень - Салаирка, перевернувшись в кювет.