Под Тюменью в ДТП погиб 37-летний водитель, которого выкинуло из машины на 30 метров Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Еще одна трагедия произошла сегодня, 8 июля, на автодороге Есаулова – Чикча. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, здесь опрокинулся автомобиль «Субару».

ДТП под Тюменью 8 июля Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автомобиль ехал на огромной скорости, зацепил обочину, сбил дорожный знак и опрокинулся в кювет. 37-летнего водителя выбросило из салона на расстояние около 30 метров, он скончался на месте. Пока не известно, был ли он пристегнут ремнями безопасности или нет. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее «КП-Тюмень» рассказывала о том, что пять человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень - Салаирка, перевернувшись в кювет.