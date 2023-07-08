Пять человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень - Салаирка, перевернувшись в кювет Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Пять человек пострадали в результате страшного ДТП, которое произошло сегодня утром, 8 июля, на 21-м километре автодороги Тюмень – Салаирка. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в момент аварии в автомобиле находились 30-летний молодой человек, трое молодых людей в возрасте 19-20 лет и 17-летняя девушка, которая получила тяжелую травму.

Авария под Тюменью 8 июля Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Известно, что все пострадавшие – тюменцы, которые взяли машину напрокат. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто был за рулем автомобиля.