Театр «Каскадер» с 29 июня по 2 июля представил в областной столице экстрим-шоу

Фото: Елизавета Вильямова.
Тюменцы увидели театрализованную постановку, различной сложности трюки и единственные в России автомобили-трансформеры. В программе шоу также были: профессиональная езда на квадроциклах, автофристайл, единственный грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах, бои легковых авто с бигфутом.
Каскадеры, принимающие участие в известных киносъемках, показали полицейские развороты, езду авто на двух колесах, прыжки в огненные кольца, сбивание вертикально стоящего автомобиля. Любители острых ощущений восхищались и аплодировали стоя.
Показываем, как прошло шоу в этом году:
Официальные партнеры «Шоу каскадеров» в Тюмени:
Фото: Елизавета Вильямова.
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Фото: Елизавета Вильямова.
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