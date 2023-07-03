Рынок недвижимости в регионе вмещает в себя 18 214 вариантов однокомнатного жилья. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на 10% снизилось количество продаваемых однокомнатных квартир. Аналогичная тенденция наблюдается и в Тюменском районе. Специалисты по продаже квартир уточняют, что на сегодняшний день рынок недвижимости в регионе вмещает в себя 18 214 вариантов однокомнатного жилья.

Отметим, что 17 мая их было больше – 19 630. Всего в областной столице продается почти 41 тысяча объектов жилой недвижимости. Стоимость квартир пока существенно не упала, эксперты фиксируют падение активности только в сегменте бизнес-класса.

Напомним, что в Тюменской области с апреля 2022 года загородные дома и земельные участки подешевели на 1,5%. Людям надоели квартиры, они по-прежнему предпочитают покупать участки земли и строиться.