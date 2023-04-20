В Тюменской области с апреля 2022 года загородные дома и земельные участки подешевели на 1,5%

По стране стоимость загородной недвижимости наоборот выросла, в пределах 5,9%. Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область стала одним из немногих регионов, где за месяц не зафиксирован рост цен на загородную недвижимость. Рынок недвижимости проанализировали специалисты сервиса по продаже жилья.

Так, согласно официальным данным, средняя стоимость частных домов в Тюменской области на сегодняшний день составляет 6,6 миллиона рублей. С 2022 года цена загородной недвижимости в регионе снизилась на 1,5%, заявляют аналитики. Примечательно, что по стране стоимость, наоборот, выросла, в пределах 5,9%. Удорожание произошло в 75 регионах Российской Федерации, падение – только в 11.

По запросу редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» специалист по недвижимости одной из риелторских компаний Тюмени Олег Абдулахатов назвал основные факторы, которые влияют на стоимость загородного жилья. По мнению эксперта, спрос на «загородку» всегда стабилен, особенно в Тюменской области. Людям надоели квартиры, они по-прежнему предпочитают покупать участки земли и строиться.

– Как такового сезона по загородной недвижимости нет, но ближе к весне-лету спрос на частные дома немного увеличивается. В Тюменской области участки и дома покупают всегда, но именно в сезон дач внимание к загородной жизни поднимается еще больше. Эта тенденция обусловлена ростом цен, но «загородка» в нашем регионе востребована всегда, – уточнил Олег Абдулахатов в беседе с журналистом «КП»-Тюмень».

По словам эксперта, большинство покупателей земельных участков сразу строить на нем не планируют: это некое вложение денежных средств.

– Большинство инвесторов сейчас переключились на загородную недвижимость. Многие приобретают большие участки, чтобы их размежевать и в дальнейшем продать по выгодной стоимости для себя. Есть и обладатели земельных участков, они обращаются в риелторовские компании, чтобы построить дом. На сегодняшний день распространена такая услуга, как «подряд на строительство». Загородная недвижимость – это всегда интересно, поэтому спрос на нее стабильно растет. Инвестиционная привлекательность загородного жилья увеличивается обычно даже быстрее, чем студий или других типов квартир, – отмечает эксперт.

Риелтор рассказал, что некоторые участки, в том числе и в Тюменской области, могут вырасти в цене в два или три раза за весенне-летний сезон. Всё зависит от локации. Особой популярностью на сегодняшний день, по мнению специалиста, пользуются земельные участки на Московском и Ирбитском трактах. Также весьма популярны локации на Салаирском тракте, который планируют расширять, это дорога в сторону микрорайона, где живет губернатор Тюменской области Александр Моор, подытожил эксперт.