Эксперты рассказали тюменцам, как эффективно использовать каникулярное время для улучшения самочувствия детей

Специалисты обсудили, почему именно в летнее каникулы стоит уделить внимание здоровью детей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени обсудили, как максимально эффективно использовать каникулярное время для улучшения самочувствия детей. Экспертная встреча на площадке городского портала «МегаТюмень» прошла в формате онлайн.

В обсуждении актуальных вопросов, касающихся детского здоровья, приняли участие: детский стоматолог стоматологии «Доктор «Альбус» Алина Трегубова, врач-офтальмолог городского центра коррекции зрения Каринэ Кореневская, логопед городской поликлиники № 17 Дарья Сандова и остеопат центра остеопатической помощи «Остео» Андрей Панасейко.

Специалисты обсудили, почему именно в летние каникулы стоит уделить внимание профилактике распространенных детских заболеваний – посетить стоматолога, проверить осанку и зрение, поработать над речевым развитием.

В частности, эксперты ответили на вопросы, почему нужно с детства прививать культуру посещения стоматолога, как улучшить работу опорно-двигательной системы в каникулярное время, как часто нужно посещать офтальмолога с детьми и с какими речевыми нарушениями не стоит медлить.

Так, детский стоматолог стоматологии «Доктор «Альбус» Алина Трегубова отметила, что стоит обратить внимание на появление раннего кариеса. По ее словам, родители не всегда знают, что зубки надо чистить с появлением первого зуба. Специалист также рекомендовала минимум раз в полгода посещать стоматолога, чтобы предотвратить появление кариеса и обязательно следить за гигиеной полости рта.

Алина Трегубова также дала советы, как настроить ребенка на посещение стоматолога. Тут важно четко проговорить с ребенком, какие действия врач будет выполнять в рамках визита к нему. Например, сказать, что сегодня мы идем только посмотреть зубки, а не начинать лечение.

– Тогда у ребенка сформируется правильное отношение, он не будет чувствовать себя обманутым родителями и врачом, которые вроде сказали, что только посмотрят, а начали лечение. Если говорить про современные методы работы с детьми, то сегодня стоматологические кабинеты оснащены современным оборудованием. Плюс сама обстановка детских кабинетов призвана настроить ребенка на приятное посещение стоматолога, – добавила Алина Трегубова.

С тезисом, что главная профилактика – это ранняя диагностика, согласна и врач-офтальмолог городского центра коррекции зрения Каринэ Кореневская. Она подчеркнула, что проще поймать болезнь и ее предотвратить, чем потом лечить.

– Мы всегда ратуем за профилактические осмотры, не стоит ждать каких-то жалоб. Первые осмотры у нас начинаются еще в младенчестве, приглашаем родителей с малышами до трех месяцев. Следующий осмотр обязательно в год. Мы смотрим деток на предмет врожденной патологии и пытаемся какие-то меры предпринять. Иногда это даже требует хирургического вмешательства, если что-то серьезное, – пояснила специалист.

Каринэ Кореневская добавила, что в большинстве случаев дети никогда не пожалуются на зрение. Зрение – это не то, что болит. Поэтому многие родители спокойны.

Так, если ребенок близко подносит к глазам предметы, если он щурится, прикрывает один глазик, если у ребенка вынужденное положение головы, то есть он смотрит как будто исподлобья, бочком на предметы, на людей, – это так называемый глазной тортиколлис. Он может указывать на серьезные проблемы, например косоглазие у ребенка.

Также среди неочевидных симптомов специалист выделила, если ребенок часто трет глаза или у него часто наблюдаются конъюнктивиты, ячмени, то это тоже может указывать, что есть скрытая дальнозоркость или астигматизм.

– Со всеми этими симптомами не нужно ждать и думать, что само рассосется, а идти к доктору на контроль. Мы не ждем проблемы, мы пытаемся ее предотвратить. Школьников и дошкольников я бы рекомендовала показывать ежегодно после исполнения года, хотя по приказу Минздрава – пореже, но лучше почаще, – посоветовала Каринэ Кореневская.

О том, с какими речевыми нарушениями чаще всего обращаются родители с детьми, рассказала логопед городской поликлиники № 17 Дарья Сандова. Как правило, это нарушения звукопроизношения, но тут всё зависит от возраста.

– В разные возрастные периоды встречаются разные нарушения звукопроизношения. Например, до 4-5 лет соноры «р» и «л» мы не рассматриваем. У малышей до трех лет важно, чтобы свистящие стояли как нужно, на шипящие мы тоже пока не обращаем внимание. Тут важна именно возрастная история. Бывает, что приводят деток с более серьезными нарушениями речи. Например, достаточно часто встречаются случаи, когда детки не говорят после трех лет, бывают и случаи дислалии, когда ребеночек просто правильно не научился говорить какие-то звуки. В этом случае логопеды просто помогают ему. Как правило, такие детки по подражанию быстро схватывают материал, – пояснила специалист.

Дарья Сандова подчеркнула, что если говорить про нарушения звукопроизношения, то здесь имеет место нарушение мышечного тонуса. Поэтому важно обращать внимание и на общий тонус мышц ребенка.

Мнение коллеги разделяет и остеопат центра остеопатической помощи «Остео» Андрей Панасейко. Он отметил, что все нарушения речи связаны с функционированием нервной системы. Именно с этим может помочь остеопат.

– В этом процессе всегда задействована нервная система. Мышцы находятся под ее контролем. Если нервная система работает нормально, то никаких проблем с мышечным тонусом не будет. Если ребенок что-то не выговаривает или поздно начинает говорить, это признак того, что его нервная система работает не оптимально. Здесь как раз остеопат может помочь в восстановлении функционирования либо самой нервной системы, либо шейного отдела позвоночника. То, как работает голова и как работает шея, влияет на то, как развивается речь, – подчеркнул спикер.

Андрей Панасейко добавил, что во врачебной практике, к сожалению, достаточно часто встречаются случаи, когда родители занимают позицию «авось само пройдет» и приводят ребенка в 4-5 лет, когда речь уже заканчивает свое формирование. При этом если ребенок к пяти годам не заговорил хорошо, то вероятность того, что он заговорит дальше нормально, начинает кратно уменьшаться, уверяет специалист. Поэтому крайне важно до пяти лет скорректировать речь.

Специалисты сошлись во мнении, что во всех случаях важны ранние диагностика и профилактика, а также рекомендовали взрослым вместе с детьми чаще бывать на улице, придерживаться принципов здорового и активного образа жизни.