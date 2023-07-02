Средняя зарплата в Тюменской области за январь-апрель 2023 выросла на 11,3% Фото: Татьяна Коркина

Средняя зарплата в Тюменской области за год выросла на 11,3% и составила 64,4 тысячи рублей. Такие сведения публикует «Вслух.ру» со ссылкой на оперативные данные Росстата на январь-апрель 2023 года. Этот показатель – третий в Уральском федеральном округе. В лидерах – Ямал со средней з/п в 139,1 тысячей рублей на работника, на втором месте – ХМАО-Югра с показателем 96,8 тысячами рублей.

По официальной статистике, за первые четыре месяца в Свердловской области в среднем зарабатывали почти 59 тысяч рублей, в Челябинской области – 53,6 тысяч рублей, в Курганской области – почти 44,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что жителям Тюмени сообщили о росте заработной платы на 15%.