Жителям Тюмени сообщили о росте заработной платы на 15%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 82 118 рублей. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали о росте заработных плат на 15%. Администрация города опубликовала отчет, в котором указаны наиболее высокооплачиваемые профессии. Примечательно, что в документе не учитывались субъекты малого и среднего бизнеса.

Наиболее высокооплачиваемые сотрудники в Тюменской области работают в сфере добычи нефти и газа. В первом квартале 2023 года оплата труда тюменцев увеличилась сразу на 15%, указано в отчете городской мэрии.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного сотрудника в организациях Тюмени за январь – март составила 82 118 рублей. Это почти на 14,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В среднем по региону зарплата составляет 73 179 рублей.

Напомним, что при подсчете оплаты труда за основу берутся самая большая и самая маленькая зарплаты, из чего и выводится некий усредненный показатель. Однако наиболее приближенной к реальности считается медианная зарплата, показывающая сумму, больше и меньше которой получает одинаковое число работников.