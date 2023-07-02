Выпускники 11 «Б» класса Боровской школы и их ровесники могут рассчитывать на рабочие места в Областной больнице №19 Фото: Татьяна Коркина

Выпускники первого медицинского 11 «Б» класса Боровской школы получили аттестаты о среднем образовании. В течение двух лет ребята приобщались к профессии врача и грызли гранит науки по биологии и химии. В школе даже появился собственный отряд волонтеров-медиков «120/80», сообщили в пресс-службе Областной больницы №19. Ребята помогали медикам, участвовали в спортивных и массовых мероприятиях, повышали уровень медицинской грамотности населения, обучали оказанию первой помощи и вели профориентационную работу среди ровесников.

Некоторые выпускники решили продолжить профильное обучение в Тюменском государственном медицинском университете. Двое из них пойдут на специальность «Лечебное дело», один – по специальности «Педиатрия». Ребята (Вика Безбородова и Настя Юрченко) подтвердили знания для успешного поступления на медицинские специальности и закончили школу с золотой медалью. По словам Виктории, ее мечта – стать врачом-терапевтом, чтобы она всегда могла помогать людям.

Отметим, что для школьников Тюменского района доступно 12 целевых мест, 10 из которых по направлению «Лечебное дело», два – по направлению «Педиатрия». После того, как девушки и их ровесники закончат обучение, им предоставят рабочие места в Областной больнице №19.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области 16 школьников сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов.