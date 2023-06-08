В Тюменской области 16 школьников сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области 12 школьников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Сегодня пришли первые результаты итоговых экзаменов. Максимальной оценки добились 16 ребят из 14 школ Тюмени и Тобольска. Четверо сдавали литературу, а 12 – химию.

Такое количество стобалльников по химии – исторический рекорд для региона, уточнили в региональном правительстве.

– Работа по улучшению качества в изучении естественных наук не прошла даром. Это достойный ответ на запрос по подготовке будущих специалистов для передовых химико-технологических производств и предприятий, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

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