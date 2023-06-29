В Тюменской области закрыли детскую воспитательную колонию в поселке Винзили

Заключенных перевезут в другую воспитательную колонию. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области закрыли детскую воспитательную колонию. Она была расположена в поселке Винзили Тюменского района, сообщил на заседании Тюменской облдумы уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

В своем выступлении он уточнил, что в исправительном учреждении содержались подростки из Ханты-Мансийского автономного округа и Курганской области. Их перевезут в другую воспитательную колонию. Например, в Свердловской области.

Напомним, что в Тюменской области планируют ликвидировать вымирающую деревню Резанова. Жители населенного пункта разъехались еще несколько лет назад.