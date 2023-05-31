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НовостиОбщество31 мая 2023 12:48

В Тюменской области планируют ликвидировать вымирающую деревню Резанова

Жители населенного пункта разъехались
Серафима Краснова
Жители населенного пункта разъехались.

Жители населенного пункта разъехались.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области ликвидируют вымирающую деревню. Сейчас в населенном пункте Викуловского района нет дорог и людей. Депутаты Тюменской облдумы рассмотрят законопроект о ликвидации деревни Резанова. Она находится в 80 километрах от Викулово, говорится в документации.

– Решение об упразднения населенного пункта – деревни Резанова Ермаковского сельского поселения в Викуловском районе Тюменской области, – указано в законопроекте.

В деревне нет социальных учреждений и дорог. Жители населенного пункта разъехались.