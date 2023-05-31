В Тюменской области планируют ликвидировать вымирающую деревню Резанова

Жители населенного пункта разъехались.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюменской области ликвидируют вымирающую деревню. Сейчас в населенном пункте Викуловского района нет дорог и людей. Депутаты Тюменской облдумы рассмотрят законопроект о ликвидации деревни Резанова. Она находится в 80 километрах от Викулово, говорится в документации.
– Решение об упразднения населенного пункта – деревни Резанова Ермаковского сельского поселения в Викуловском районе Тюменской области, – указано в законопроекте.
В деревне нет социальных учреждений и дорог. Жители населенного пункта разъехались.