В Тюменской области планируют ликвидировать вымирающую деревню Резанова

Жители населенного пункта разъехались. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области ликвидируют вымирающую деревню. Сейчас в населенном пункте Викуловского района нет дорог и людей. Депутаты Тюменской облдумы рассмотрят законопроект о ликвидации деревни Резанова. Она находится в 80 километрах от Викулово, говорится в документации.

– Решение об упразднения населенного пункта – деревни Резанова Ермаковского сельского поселения в Викуловском районе Тюменской области, – указано в законопроекте.

В деревне нет социальных учреждений и дорог. Жители населенного пункта разъехались.