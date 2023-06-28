В Винзилинском лесничестве высадили 35 тысяч сеянцев сосны всего за три часа Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

В Винзилинском лесничестве на участке леса, пострадавшем от пожара в 2021 году, прошла традиционная экологическая акция по посадке деревьев. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в мероприятии приняли участие коллектив департамента и подведомственные учреждения.

На восьми гектарах неравнодушные люди высадили около 35 тысяч сеянцев сосны всего за три часа. За посадками несколько лет будут следить и ухаживать участковые лесничие: убирать нежелательную растительность и досаживать сеянцы взамен погибших. По словам директора департамента лесного комплекса Тюменской области Леонида Остроумова, акция по посадке деревьев – корпоративная традиция.

– Она проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» и направлена на решение его главной задачи – сохранение лесного фонда региона за счет полного восстановления лесных насаждений на выбывающих площадях, - рассказал Леонид Остроумов.

В 2023 году в рамках лесовосстановления в Тюменской области высадят саженцы на площади 3 080 гектаров. Большую часть сеянцев высадили весной, остальные посадки пройдут осенью.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что более 400 тысяч сеянцев сосны высадили лесничие Тюменской области в апреле 2023 года на площади 95 гектаров. Кстати, начало лесопосадочных работ ускорили ранняя весна и установившаяся в регионе теплая погода.

Кроме того, в 2022 году в Тюмени появилось около 8 тысяч деревьев и кустарников. Озеленение проводится под контролем МКУ «ЛесПаркХоз». Гарантия на приживаемость от подрядчиков составляет 2 года для лиственных и 3 года для хвойных пород.