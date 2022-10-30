В Тюмени высадили около 8 тысяч деревьев и кустарников Фото: Вера Зенина

В 2022 году в Тюмени появилось около 8 тысяч деревьев и кустарников. Озеленение проводится под контролем МКУ «ЛесПаркХоз». Гарантия на приживаемость от подрядчиков составляет 2 года для лиственных и 3 года для хвойных пород.

Так, на улице Щорса взамен погибших берез и яблонь высадили новые крупномерные саженцы. Данные работы выполнены подрядной организацией за свой счет в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Появляются в городе и совершенно новые насаждения. Например, в обновленном сквере Пограничников высажены клены, ели, сосны, лиственницы и яблони, на бульваре Бориса Щербины - яблони и рябины, а в Никольском сквере весной зацветут черемухи.

Кроме комплексного озеленения уже пятый год в Тюмени проходит акция «Посади дерево». За это время более 3 тысяч детей и подростков посадили более 2 тысяч деревьев. А в рамках еще одной популярной акции - «Посади дерево» - во дворах появились более 240 разных саженцев, сообщает «Вслух.ру».