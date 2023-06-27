К 1 сентября 2023 в тюменском микрорайоне Тура откроют школу на 1 501 ученика

К 1 сентября 2023 в тюменском микрорайоне Тура откроют школу на 1501 ученика Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

В Тюмени завершается строительство школы на 1 501 ученика в микрорайоне Тура благодаря национальному проекту «Образование». Как сообщили в Главном управления строительства Тюменской области, стройка завершится в конце июня, а 1 сентября учреждение распахнет двери для ребятишек.

Работы по строительству школы начались в сентябре 2021 года. Под этот проект спроектировали и запустили в серию девятиметровую железобетонную панель, которая позволила в кратчайшие сроки собрать каркас здания. После этого подрядчик выполнил отделочные работы. По словам гендиректора подрядной организации Александра Соловьева, в серверной установили пожарную сигнализацию, освещение, камеры видеонаблюдения и лифты.

– Специалисты ведут пусконаладочные работы, – отметил Александр Соловьев.

В новом здании расположится третий корпус школы № 67. Администрация образовательного учреждения уже комплектует классы, а строители устанавливают доски и проекторы, расставляют парты, стулья и другую мебель. Как отметила директор Анжела Аржиловская, в школе впервые появится медико-биологический класс, который позволит углубленно заниматься естественными науками. Кроме того, здесь создадут сенсорную комнату и откроют зимний сад.

А еще, кроме малого и большого спортивного залов, здесь появится зал самбо, для кабинетов закупят наборы для робототехники и лабораторий. На универсальном хоккейном корте летом можно будет заниматься футболом, волейболом и баскетболом.

Ранее мы рассказывали о том, что в тюменском микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1,1 тысячи мест. Также рядом возведут детский сад, который откроется в 2023 году.