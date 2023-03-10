Новую школу на 1,1 тысячи мест построят в тюменском микрорайоне Березняковский

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В тюменском микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1,1 тысячи мест. Также власти возведут рядом детский сад, который откроется в 2023 году. Документ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор в прошлом месяце, 28 февраля.

В распоряжении правительства указано, что площадь нового здания будет порядка 24 тысяч «квадратов». Школу построят на свайном фундаменте с монолитным ленточным ростверком. Объект школьного учреждения будет состоять из трех блоков. Корпус соединит административный блок. Здесь построят библиотеку, актовый зал и оборудуют несколько спортивных помещений.

Отметим, результаты аукциона станут известны в марте 2023 года. Школу достроят через два года.