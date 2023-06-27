Капремонт в поликлинике Абатской районной больницы – на финишной прямой Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Капремонт в поликлинике абатской районной больницы (филиала ишимской областной больницы № 4) вышел на финишную прямую. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, строители возвели новую кровлю и обшили фасад, заменили инженерные коммуникации, оконные блоки и двери в кабинетах, провели отделочные работы. В стадии завершения – процесс установки системы вентиляции и противопожарной сигнализации.

Как рассказал руководитель подрядной организации Александр Сергеевич, осталось смонтировать входную группу и благоустроить прилегающую к зданию территорию.

– Каждый обход – это не только приемка нового этапа работ, но и обсуждение нюансов, которых в процессе ремонта возникает немало. Всё важное складывается из мелочей, поэтому нужно постараться всё учесть, – отметил подрядчик.

Благодаря ремонту срок службы здания заметно продлится, а для пациентов и медработников будут созданы комфортные условия. Поликлиника рассчитана на 530 посещений в смену, к ней прикреплено 8 347 человек. Прием будут вести участковые врачи и узкие специалисты.

Отметим, что ремонт взрослой поликлиники проведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в тюменских больницах пройдет масштабный капремонт, на эти цели выделено почти 400 млн рублей. На эти же средства закупят и новое оборудование в отдельные медучреждения. Распоряжение подписано губернатором региона Александром Моором. По словам главы Тюменской области, новое оборудование получат областные больницы № 4 в Ишиме, № 13 в Исетском, № 14 в Казанском и № 15 в Нижней Тавде. В конце года завершится строительство поликлиники в Каскаре – туда тоже доставят медтехнику.