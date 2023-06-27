Формат праздника еще находится на стадии обсуждения. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени решается вопрос, будет ли салют на День города. СМИ писали, что тюменцы рискуют остаться без традиционного фейерверка на праздник. Якобы салют в целях безопасности, возможно, заменят залпами из стрелкового оружия. Этот вариант обсуждается в администрации.

В городской мэрии редакции «Комсомольская правда» сообщили, что эта информация преждевременна, формат проведения праздника еще находится на стадии обсуждения.

– Когда будет принято решение, я обязательно напишу. Сейчас информация, что фейерверк на День города в Тюмени заменят на залпы из стрелкового оружия, пока преждевременна, – прокомментировала в ответ на запрос Гульнара Сидоркина, председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Напомним, в 2023 году Тюмень отметит 437-й день рождения. Праздник состоится 29 июля. Запланировано проведение традиционных народных гуляний, гастрономического фестиваля, фестиваля колокольного звона. Также пройдут концертные выступления артистов.

Отметим, власти планируют пригласить популярную звезду, которая выступит перед тюменцами на День города.