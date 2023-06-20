Озвучена предварительная программа мероприятий в Тюмени на День города

Формат праздника и его программа еще шлифуются. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени раскрыли предварительную программу празднования Дня города. Какие мероприятия ждут жителей в этот день, рассказал мэр Руслан Кухарук. По словам главы города, формат праздника и его программа еще шлифуются. Предложений очень много. День города – это возможность проявить себя для руководителей предприятий и организаций, а также подарить жителям прекрасное настроение и сказать спасибо землякам за их работу.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

— Мы все делаем вместе! Сотни людей предлагают свои идеи и готовы выступать продюсерами, спонсорами, а порой и участниками событий на площадках Дня города… Традиционно на протяжении многих лет к празднованию годовщины основания Тюмени активно присоединяются коллективы предприятий, предприниматели, общественные объединения, средства массовой информации и, конечно, сами жители, — рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Тюмень уже несколько лет носит звание «Город трудовой доблести», поэтому в дни празднования жители отметят заслуги земляков. А именно почтут память отцов, дедушек и бабушек, которые работали во имя Победы. Салют в Тюмени на День города состоится. Его формат и время еще согласовываются, заявил Руслан Кухарук.

— Мы все вместе проведем День города и сохранили традиционные мероприятия: это обязательно мастер-классы, спортивные мероприятия, концерты, музыкальные фестивали… – все то, что нравится тюменцам и в чем мы вместе с удовольствием принимаем активное участие, — добавил мэр города.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Напомним, День города в Тюмени отмечают в последнюю неделю июля, в 2023 году праздник выпал на 29 июля.