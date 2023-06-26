Завершены поиски исчезнувшего из больницы 23 июня тюменского школьника

Местонахождение мальчика было установлено в пятницу. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области завершены поиски исчезнувшего из больницы еще в пятницу, 23 июня, школьника. Подросток сбежал из медицинского учреждения в Ялуторовске. Выяснилось, что его нашли еще в пятницу. Об этом редакции «КП»-Тюмень» рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

– Местонахождение мальчика было установлено в пятницу, 23 июня, – заявили в пресс-службе полиции.

По данным редакции, подросток всё это время находился в Ялуторовске, прятался в заброшенном доме, где и был обнаружен оперативниками.

Напомним, что мальчик сбежал из медицинского учреждения в пятницу, 23 июня. К поискам подростка приступили волонтеры и полиция. Телефон он продал в этот же день и планировал уехать в Тюмень. На момент исчезновения юноша был одет в спортивную куртку с белыми полосками, джинсы синего цвета, а также черно-красные кроссовки.

Ранее в Ишиме искали пропавшего при аналогичных обстоятельствах подростка. Мальчик продал телефон в местном ломбарде и уехал вместе с 18-летним приятелем в Омск. Мать подростка сразу забила тревогу. Его нашли через пару дней.