В Тюменской области и Омске четыре дня ищут 13-летнего подростка Дениса Шадрина

Ребенок уехал со своим 18-летним знакомым в неизвестном направлении. Фото: Татьяна Коркина

В Ишимском районе несколько дней ведутся поиски 13-летнего подростка. Денис Шадрин пропал еще 12 июня, и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Мать мальчика оставила призыв о помощи в социальных сетях. По ее словам, ребенок уехал со своим 18-летним знакомым в неизвестном направлении. Возможно, он скрывается в Омске.

Матери поступали звонки от таксиста, которого ребята попросили увезти их за 300 километров от родного города. Примечательно, что парни даже специально сделали вид, что говорят по телефону с родителями. Таким образом они пытались не вызывать подозрения у прохожих, куда они едут.

Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

Раньше Денис никогда не сбегал из дома, а нового взрослого приятеля знает пару месяцев, уточнила мать мальчика. Женщина не знает, у кого подросток в Омске может находиться, потому что родственников там у них нет. Последний раз ребенок выходил на связь во второй половине дня 12 июня 2023 года. После этого он перестал отвечать на звонки.

Мобильный телефон Дениса был сдан в ломбард, как выяснилось позже. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили информацию о том, что от матери мальчика действительно поступало заявление в полицию.

– В полицию поступило заявление о пропаже Дениса Шадрина. В настоящее время проходят поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, – сообщил журналисту «КП» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Когда Дениса Шадрина видели в последний раз, он был одет в черную футболку, черную водолазку и черные джинсы. С собой у него была красная поясная сумка и рюкзак. В полиции просят тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, звонить по телефону 8-922-266-37-26 или 02/102.