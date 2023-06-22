Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники силовых структур и «Молодая Гвардия» возложили цветы к Вечному огню сегодня утром. Мероприятию не помешала непогода. 100 тюменцев почтили память героев на Исторической площади Тюмени. Повсюду слышны траурные мотивы. Силовики почтили память героев минутой молчания, а потом возложили цветы.

– 22 июня 1941 года – самое трагическое событие, которое случилось в истории нашей Родины. Нет ни одной семьи в нашей стране, которая не была бы опалена этим страшным огнем войны. И пока жива Россия, в этот день будут чтить память героев, возлагать цветы и зажигать свечи. Эта дата особенно важна сегодня, ведь тысячи наших парней продолжают бороться с фашизмом и отстаивать свободу страны, – уточнил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

Напомним, что сегодня ночью в Тюмени «Волонтеры Победы» и губернатор Александр Моор зажгли 1 418 памятных свечей.