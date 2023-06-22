В Тюмени «Волонтеры Победы» и губернатор Александр Моор зажгли 1 418 памятных свечей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени жители почтили подвиг наших героических предков. В областной столице отмечают 82-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. Мероприятие посетили губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр города Руслан Кухарук.

На Исторической площади Тюмени из свечей был выложен огненный контур торпедного катера «Комсомолец», который является символом трудовой Тюмени, символом единения поколений и памяти о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Ведь в годы войны такие катера выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего было произведено и передано фронту 165 торпедных катеров.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

– Наши деды и прадеды встали на защиту своей Родины и не дали нацистам ее уничтожить, залить кровью во имя безумной идеи, которая культивировала ненависть к человеку. С территории нынешней Тюменской области на фронт ушли 250 тысяч человек, практически каждый второй не вернулся. Здесь, в тылу, победу ковали женщины, дети, старики. И они выстояли, – отмечает в своем Telegram-канале Александр Моор.

Губернатор уточнил, что в нынешних реалиях Россия справится с врагами и отстоит право нашей страны на независимость.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В преддверии 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны добровольцы, общественники, представители власти и другие неравнодушные граждане почтили память всех павших, отдавших свою жизнь за мир.