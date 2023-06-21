Тюменцы заинтересовались возможностью отдыха в Сочи и Абхазии

Спрос вырос на 50% по сравнению с предыдущем месяцем. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы стали больше интересоваться возможностью отдохнуть внутри страны. Об этом рассказала туристический агент Надежда Семенова. Особый интерес у жителей Тюмени вызывают Сочи и Абхазия. Спрос вырос на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Также тюменцы стали больше искать информацию об отпуске в Санкт-Петербурге, Карелии и Адлере.

В то же время эксперты отмечают, что интерес к отдыху за рубежом остается также высоким. По-прежнему популярно направление Турция. Однако вместо Египта жители предпочитают теперь летать в Казань или Сочи. Также большую популярность получают горящие туры, которые позволяют приобрести незапланированную путевку чуть дешевле. При этом выездной турпоток в первом квартале текущего года вырос на 15%.

– На курорты в Сочи из Тюмени забронированы уже почти все места. Осталась еще парочка. И это несмотря на рост цен по этим направлениям отдыха. За год стоимость путевок в Сочи выросла на 20 – 25 процентов. В среднем забронировать отель на сутки стоит сейчас 6 – 7 тысяч рублей. Сюда нужно включить стоимость перелета в районе 20 – 30 тысяч. В целом, отдых получается не из дешевых, – отмечает туроператор в беседе с журналистом «КП»–Тюмень».

По мнению эксперта, Сочи уже много лет остается лидером всех российских курортов на лето. Спрос всегда ажиотажный. В последние пару лет из южных курортов тюменцы стали чаще интересоваться отдыхом на Сириусе (Адлер).

Стоимость номеров в отелях Анапы немного снизилась, но всего на пару процентов, уточняет Надежда. Например, в четырехзвездочной гостинице можно купить место за 4 – 4,5 тысячи рублей в сутки.

Дагестан и Минеральные Воды в 2023 году тоже весьма популярны у тюменских туристов. На сегодняшний день путевку на одного человека в этих направлениях можно приобрести от 55 тысяч рублей. Примечательно, что это цена без перелета, на 10 дней, с включенным завтраком.

По мнению эксперта, туристы из Тюмени все чаще стали выбирать такой формат отдыха из-за возможности совместить в одной поездке горы и море. Сочи всегда привлекал гостей своим морским кластером и доступностью. Турагент отмечает, что тюменцы выбирают в основном четырех- и пятизвездочные отели с бассейнами и SPA. У многих популярных гостиниц в стоимость проживания включен бесплатный трансфер на пляж.

Напомним, тюменцев предупредили о росте цен на путевки в Турцию и Египет. За последний месяц стоимость туров в эти страны выросла до 150 – 200 тысяч рублей на двоих. Речь идет о недельном отдыхе за границей.