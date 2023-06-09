Туры за 200 тысяч: жителям Тюмени рассказали об альтернативах отдыху в Турции

Турэксперт дал советы, на какие направления для отдыха можно обратить внимание в 2023 году. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцев предупредили о росте цен на путевки в Турцию и Египет. За последний месяц стоимость туров в эти страны выросла до 150 – 200 тысяч рублей на двоих. Речь идет о недельном отдыхе за границей. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» выяснила, какие альтернативы турецкому «всё включено» есть этим летом, но в разы дешевле.

По данным туристического агента и создателя канала «Хочу в отпуск» Дмитрия Тарасова, неделя отдыха на двоих в Турции этим летом обойдется в 150 – 200 тысяч рублей, а средний счет на семью из четырех человек составит около 250 – 260 тысяч рублей. Однако даже сейчас есть «горячие» предложения.

– Турция и Египет: в июне есть еще «горячие» предложения, и можно купить тур на двоих взрослых за 120 тысяч рублей по системе «всё включено» на 7 ночей. Цены, несомненно, выше, чем до пандемии, но если брать прошлый год, то цена тогда была выше. Наверное, люди уже привыкают, что Таиланд за 40 тысяч рублей на человека, как было до коронавирусной пандемии, такого уже не будет, – уточнил Дмитрий Тарасов.

Туры в Турцию из Тюменской области в первом квартале 2023 года люди покупали намного чаще, чем в предыдущем году. Турпоток в турецких городах вырос на 140%, достигнув и превысив доковидные показатели.

Напомним, что отдохнуть в этом году жители Тюмени могут не только в Турции и Египте, но и, например, в ОАЭ. Эта страна может посоревноваться с Турцией за тюменских туристов. В мае путевки в Арабские Эмираты стремительно подешевели. В среднем стоимость тура снизилась с апреля 2023 года на 9%. По мнению тюменского туристического агента, причина в том, что с мая по сентябрь в ОАЭ не сезон из-за адской жары в +45 градусов. Средняя стоимость путевки в Арабские Эмираты из Тюменской области составляет от 200 тысяч рублей. Отметим, что это достаточно низкая цена для ОАЭ.

Стоит подчеркнуть, что тюменцы предпочитают отдыхать не в Дубае последние годы, а, например, в Рас-эль-Хайма или Фуджейре.

Если жители Тюмени думают, что могут сэкономить, купив тур в Краснодарский край или Крым, то они сильно ошибаются. Во-первых, места в популярных отелях на Черноморском побережье на первую половину лета закончились еще в мае, поскольку было много желающих. Тюменцы забронировали номера в Сочи, Геленджике и Абхазии. Есть вариант с Крымом. Однако туристы не очень активно раскупают путевки в это место из-за отсутствия авиасообщений, досмотра и пробок перед Крымским мостом.

– Цены на туры по России тоже достаточно высокие. Да, можно выбрать тур без питания на 7 ночей по 30 тысяч рублей на человека. Но если брать по системе «всё включено», то цена точно выше, чем в Турции или Египте, – подытожил Дмитрий Тарасов в беседе с журналистом «КП»-Тюмень».