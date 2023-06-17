Кандидат биологических наук Белецкая назвала стерилизованное молоко молочными консервами Фото: Shutterstock

При покупке молочной продукции следует обращать внимание на срок годности. Молоко «живет» 3-5 дней, кефир – 5-7 дней, сметана – до 10 дней, творог – до 5 дней. Чем меньше срок годности, тем молочка полезнее. Об этом рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья Наталья Белецкая. По ее словам, при стерилизации молочки разрушаются водорастворимые витамины (например, группы B), ферменты, образуются денатурированные белки и другие соединения.

– При пастеризации эти процессы незначительны, так что пастеризованное молоко определенно полезнее стерилизованного, - пишет tmn.aif.ru.

Самым современным методом является ультрапастеризация, когда сырое молоко несколько секунд обдают стерильным паром с температурой 135-150 градусов. В таком молоке сохраняется большая часть водорастворимых витаминов, лизина, цистина и полиненасыщенных кислот. При этом концентрация бета-каротина, а также витаминов А, D, В2, В3, РР, Н незначительно уменьшается.

По сути, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко – это молочные консервы, которые отвечают требованиям промышленной стерильности. Оно может храниться до полугода (и даже дольше).

Что касается сметаны: чем она свежее, тем лучше. Если продукт хранится 7-10 дней, значит, производитель добавил в него консерванты. А если сметана хранится несколько месяцев – значит, она подвергалась термической обработке, при которой погибают кисломолочные бактерии и сметана превращается в сметанный продукт. В сметане должны быть только сливки и закваска.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области фирма «Исетское молоко» произвела 3 тонны молока и йогурта из неизвестного сырья.