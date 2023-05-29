В Тюменской области фирма «Исетское молоко» произвела 3 тонны молока и йогурта из неизвестного сырья

Предприятию сотрудники Россельхознадзора выписали предостережение. Фото: Виктория Гаврик

Тюменская компания произвела почти три тонны молока и йогурта из неизвестного сырья. В мае 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области произвели контроль в области ветеринарии в отношении ООО «Исетское молоко».

– В ООО «Исетское молоко» оформлены производственные сертификаты на партию молока пастеризованного 3,2%, объемом 2400 литров, и партию йогурта 2,5%, весом 500 кг, без указания использованного сырья. Таким образом, предприятием не обеспечено соблюдение требований к безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, – заявили в пресс-службе Управления Россельхознадзора Тюменской области.

Предприятию в мае сотрудники надзорного органа выписали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а также заблокировали доступ во ФГИС владельцу компании.