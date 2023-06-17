В Тюмени у 19-летнего парня нашли патологию сердца после съеденной шаурмы Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Патологию сердца у 19-летнего молодого человека удалось обнаружить специалистам тюменской Областной клинической больницы №2. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, юноша чувствовал себя плохо аж четверо суток перед тем, как обратился к врачу. После того, как он съел шаурму, у него появилась сжимающая боль в груди, одышка, тошнота и высокая температура. Сначала парень лечился сам, но поняв, что самолечение не принесет результатов, обратился в инфекционку.

После обследования и консультации кардиолога Центра медицины катастроф парня отправили на лечение в ОКБ №2 с предварительным диагнозом «острый панкреатит». Однако хирурги отмели это предположение и продолжили искать причину заболевания.

По словам заведующего кардиологическим отделением ОКБ №2 Михаила Устьянцева, в анализе крови парня нашли повышенное количество маркеров некроза миокарда, а также нарушения по электрокардиограмме.

- В нашем отделении был выявлен острый гастрит и выставлен предварительный диагноз - миокардит, - рассказал Михаил Устьянцев.

Обследовать сложный случай решились врачи отделения лучевой диагностики. Они выполнили МРТ сердца – «золотой стандарт» в кардиологических исследованиях. Благодаря обследованию в режиме реального времени врачи увидели кровоснабжение сердца, работу сократительной функции и клапанов.

Как отметил заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ №2 Рустам Талыбов, врачи выявили зону инфаркта средней стенки и подтвердили миокардит. В кардиологии парень прошел курс консервативного лечения, что привело к улучшению его состояния. Молодого человека уже выписали, сейчас она восстанавливается дома.

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