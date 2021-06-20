Тюменский кардиолог поведал о работе сосудов в организме

Холестериновые бляшки могут привести к ишемической болезни Фото: Мария Толстихина

Серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы могут вызвать холестериновые бляшки, об этом «АиФ-Западная Сибирь» рассказала врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Альфира Белокурова.

Холестериновые бляшки могут привести к ишемической болезни. Как пояснила специалист, из-за них и отложения солей кальция сосуды закупориваются. Из-за того кровь сгущается, жидкость задерживается, что повышает артериальное давление.

Помимо всего, сосуды реагируют на стресс (сужаются), а также ослабевают от малоактивного образа жизни. Но, конечно же, главные враги сосудистой системы – соленая и жирная пища.

Кардиолог советует ограничить употребление продуктов животного прохождения с высоким содержанием холестерина: жирное мясо, субпродукты, жирные молочные продукты и цельное молоко, яичный желток.

Также следует контролировать уровень сахара и не злоупотреблять сладким и мучным. А еще паштетом, пальмовым и сливочным маслом, майонезом, жирным сыром, газировкой и алкоголем. Лучше заниматься спортом и есть здоровую пищу. Для этого дела отлично подойдут фрукты, овощи и другие продукты, являющиеся кладезью витаминов.