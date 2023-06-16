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НовостиОбщество16 июня 2023 12:09

Ради нового путепровода через железную дорогу в Тюмени снесут 15 домов и заправку

На указанной территории располагаются гаражи, магазин, заправка и несколько бань
Серафима Краснова
На указанной территории располагаются гаражи, магазин, заправка и несколько бань.

На указанной территории располагаются гаражи, магазин, заправка и несколько бань.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени власти изымут 26 земельных участков для строительства путепровода через железную дорогу. Эта магистраль соединит улицу Аккумуляторную с Интернациональной, указано в документации, опубликованной на официальном сайте правовой информации администрации города.

– Изъятие участков происходит в рамках строительства улицы Ставропольской на участке от Московского тракта до Интернациональной, – говорится в документе.

На указанной территории располагаются гаражи, магазин, заправка и несколько бань, а также нежилые строения.

Напомним, в центре города и на Доме Обороны до 2025 года проведут реновацию. Администрация Тюмени выставила на торги два земельных участка, где должно пройти комплексное развитие территории.