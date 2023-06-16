В центре Тюмени и на Доме Обороны до 2025 года проведут реновацию

Под КРТ попали земли в пределах улиц Комбинатская – Полярная – Полевая. Фото: Виктория Гаврик

Администрация Тюмени выставила на торги два земельных участка, где должно пройти комплексное развитие территории. Реновацию проведут в центре города и в районе Дома Обороны. Под КРТ попали земли в пределах улиц Комбинатской – Полярной – Полевой. Площадь участка составляет 2,87 гектара. Стоимость земель не превышает 10 тысяч рублей.

– Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Комбинатской – Полярной – Полевой площадью 2,87 гектара. Начальная цена – 9,9 тысячи рублей. Шаг аукциона – 100%. Сумма задатка для участия – 20 миллионов рублей, – указано в документации, опубликованной в городской администрации.

Власти освободят территорию от малоэтажных зданий и гаражных построек. Другой лот, выставленный на аукцион, это участок земли в пределах Елизарова – Холодильной – Харьковской. Его площадь составляет почти 5,5 гектара земли. Стоимость земель начинается от 2 900 рублей. Размер залога – 20 миллионов рублей.

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