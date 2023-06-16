Более 600 студентов проявили интерес к работе в тюменской энергокомпании

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Энергетики подвели итоги ежегодного проекта «День компании». Профориентационные мероприятия прошли в 14 профильных учебных заведениях Тюменского макрорегиона. О возможностях работы в системообразующей электросетевой компании узнали более 600 студентов.

Эксперты рассказали учащимся о программе стажировок и стипендиях, предусмотренных в «Россети Тюмень» для студентов колледжей и вузов. Также ребята узнали о действующей в компании системе мотивации и возможностях профессиональной и личностной самореализации. По итогам встреч заявки на трудоустройство и прохождение стажировки направили 70 юношей и девушек.

Заместитель генерального директора – руководитель аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков отметил, что трудоустройство молодых специалистов – один из приоритетов кадровой политики компании.

– Интеграция электросетевого предприятия в образовательный процесс позволяет обеспечить приток наиболее талантливых и мотивированных работников, способных эффективно решать производственные задачи. В 2022 году работу в энергокомпании получили 45 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, – поделился руководитель.