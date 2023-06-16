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НовостиЭкономика16 июня 2023 6:19

Руслан Кухарук на ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с федеральной строительной компанией

Компания будет инвестировать средства и реализовывать в Тюмени крупные проекты
Серафима Краснова
Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

На третий день петербургского международного экономического форума мэр Тюмени Руслан Кухарук подписал соглашение о сотрудничестве с федеральной строительной компанией «Самолет – Регионы». Документ был подписан главой города и генеральным директором организации Александром Прыгунковым.

– Компания будет инвестировать средства и реализовывать в Тюмени крупные проекты. В рамках существующих механизмов комплексного освоения территорий она будет строить жилые районы, участвовать в городских программах по расселению из ветхого и аварийного жилья, – отметил мэр города Руслан Кухарук.

Добавим, представители компании также планируют вкладываться в создание объектов городской среды.

Напомним, губернатор Тюменской области Моор подписал контракт с крупным инвестором на ПМЭФ.