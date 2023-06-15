Губернатор Тюменской области Моор подписал контракт с крупным инвестором на ПМЭФ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Еще один важный контракт заключил губернатор Тюменской области Александр Моор на ПМЭФ. Компания «Сибинтел-Холдинг» намерена инвестировать в экономику нашего региона в ближайшие пять лет порядка 30 миллиардов рублей. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов подписал Моор сегодня, 15 июня, с генеральным директором компании Владимиром Шевчиком.

– В условиях, когда за российского инвестора внутри страны между регионами конкуренция возрастает, именно местные тюменские предприниматели помогают сохранить темпы развития нашей экономики. Правительство области со своей стороны окажет инвесторам всю необходимую поддержку, – уточнил губернатор Тюменской области в социальных сетях.

В частности, компания планирует вложиться в реконструкцию птицефабрики «Пышминская», расширение термального комплекса в Тюмени и строительство новых туристических объектов.