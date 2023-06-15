В Тюмени стоимость цветных телевизоров снизилась на 5%

Один телевизор на сегодняшний день стоит порядка 23 992 рублей. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени на 5% подешевели телевизоры цветного изображения. Согласно данным сервиса «Ай-мониторинг», с января по июнь 2023 года цены на телевизоры снизились на 5,29%. Цены на телевизоры российского и китайского производства стали ниже, заявляют статистики.

По данным Росстата, в Тюмени один телевизор на сегодняшний день стоит 23 992 рубля. Однако еще пять месяцев назад жителям приходилось отдавать 25 331 рубль. Примечательно, что за последнюю неделю цены на цветные телевизоры все-таки немного поднялись, но незначительно – на 0,32%.

Напомним, что в Тюмени за месяц на 3 рубля подорожали бензин и газ. Так, по состоянию на 13 июня 2023 года за литр АИ-95 просят 53,24 рубля, ранее он стоил 49,2 рубля. АИ-92 стоит на сегодняшний день 48,01 рубля за литр, тогда как ранее он обходился в 45,5 рубля.