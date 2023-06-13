В Тюмени за месяц на 3 рубля подорожали бензин и газ

В среднем газ и бензин выросли в цене на 2-3 рубля за литр. Фото: Виктория Гаврик

Обновление цен на свою продукцию опубликовали в отчете тюменские сети АЗС. Судя по данным, рост цен коснулся бензина и моторного газа.

Так, по состоянию на 13 июня 2023 года за литр АИ-95 просят 53,24 рубля, ранее он стоил 49,2 рубля.

АИ-92 стоит на сегодняшний день 48,01 рубля за литр, тогда как ранее он обходился в 45,5 рубля.

За газ, в зависимости от удаленности АЗС, могут просить 19,8 или 26,5 рубля за литр. Еще 18 мая в городе он обходился в среднем 17,9 рубля за литр.

Оценочно, рост цен составил порядка 2–3 рублей. Он не коснулся только дизельного топлива.