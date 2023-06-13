Новоселы Тюмени получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету

Фото: Ирина Шарова.

Новоселы шести жилых комплексов Тюмени получили доступ к сверхскоростному интернету благодаря проведенным работам МТС. Жители «Ленинграда», квартала «Скандиа» и Комарово уже протестировали и оценили качество связи. Расширение сети гигабитного интернета также проведено в «Андерсен парке», «Октябрьском», «Колумбе» и «Ново-Патрушево».

Директор компании в Тюменской области Анастасия Михайлова отметила, что цифровые потребности жителей растут с активным возведением новостроек в городе, и строительство новой сети помогло разогнать интернет до скорости, в десять раз превышающей 100 Мбит/сек. Это, по ее словам, обеспечит стабильную связь даже в период пиковых нагрузок на сеть.