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НовостиОбщество13 июня 2023 12:45

Новоселы Тюмени получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету

Свыше 4 500 жителей новых микроройонов Тюмени смогут пользоваться цифровым ТВ и проводным интернетом на скорости, превышающей стандартные 100 Мбит в секунду
Источник:kp.ru
Фото: Ирина Шарова.

Фото: Ирина Шарова.

Новоселы шести жилых комплексов Тюмени получили доступ к сверхскоростному интернету благодаря проведенным работам МТС. Жители «Ленинграда», квартала «Скандиа» и Комарово уже протестировали и оценили качество связи. Расширение сети гигабитного интернета также проведено в «Андерсен парке», «Октябрьском», «Колумбе» и «Ново-Патрушево».

Директор компании в Тюменской области Анастасия Михайлова отметила, что цифровые потребности жителей растут с активным возведением новостроек в городе, и строительство новой сети помогло разогнать интернет до скорости, в десять раз превышающей 100 Мбит/сек. Это, по ее словам, обеспечит стабильную связь даже в период пиковых нагрузок на сеть.