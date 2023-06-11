В Музее тюменских историй расскажут о старинной гостинице отца и сына Лошкомоевых

Фото: https://vk.com/tyumen_istorii

Программа «Коммерческий меблированный дом Ф. П. Лошкомоева» и знакомство с экспонатами музея ждет всех посетителей Музея тюменских историй (ул. Володарского, 24). По словам сотрудника музея Дарьи Романовой, на экскурсии можно будет узнать о памятнике культурного наследия и о его хозяевах – отце и сыне Лошкомоевых, которые перевозили известь и мел.

- Эта гостиница считалась одной из самых доступных по ценам. В ней имелись кухня, телефон, ванная и электрическое освещение. При номерах был ресторан, - цитирует Дарью «Тюменская линия».

Гостиница состояла из деревянной двухэтажки и каменного флигеля, который и сохранился до наших дней. На первом этаже располагались буфет и кухня, на втором – гостиничные номера. Сейчас здесь находится Музей тюменских историй.

Есть еще две экскурсии: «История одной семьи» и «Легенда. Предмет. Семья». На первой рассказывают историю семьи автора экскурсии, Оксаны Усмановой через призму города, региона и страны. На второй через историю предмета из частной коллекции Оксаны раскрывается история ее семьи и края.

Ранее мы рассказывали о том, чем живет в Тюмени музей советского быта.