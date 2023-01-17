Чай со слоном, сервант и большеглазые куклы: чем живет в Тюмени музей советского быта

Музей советского быта в Тюмени Фото: Евгения Суворова

Музей советского быта «Наша история» – еще совсем «малыш», который только недавно отметил первую годовщину со дня рождения. Однако в историко-культурном пространстве региона шаги «ребенка» звучат уже вполне громко и уверенно. За столь короткое время со дня открытия в музее побывали сотни посетителей, которые увидели самые разные экспозиции «Новогодние истории», «Наши люди», «Мода из комода», «Дембельский альбом», «Вместе весело шагать».

Пять тысяч предметов

Хозяйка выставочного пространства Оксана Климерова, историк по образованию и музейщик по призванию, много времени посвящает сохранению предметов советского периода. Их уже более пяти тысяч.

– Коллекция стала формироваться еще в 2009 году. В 2013-м начался уже осознанный целенаправленный процесс сбора предметов советского времени, совпавший с переездом в Тюмень из Ханты-Мансийска. Музейная коллекция выросла из коллекции чайников (их уже 250 штук). Как известно, когда начинаешь работать в каком-то одном направлении, попутно появляются другие вещи, так сказать, «прилипают». Ну к чайникам обычно «прилипают» чашки, блюдца, молочники, сахарницы, ложки. Дальше – больше. На данный момент в закромах музея – более 5 тысяч предметов.

Как признается Оксана, основным мотивом создания музея является благодарность к предкам, в частности к дедушке, который приехал в Тюмень ещё в 1921 году. Здесь родилась и мама, которую судьба привела на юг, где родилась и выросла сама Оксана. В какой-то момент пришлось все бросить и вернуться на мамину родину в Тюменскую область. В процессе переезда многое потерялось, забылось, попросту не вместилось. Поэтому возникло желание вновь обрести и хранить вещи, памятные и знаковые для человека, чье детство пришлось на советское время. Так же, как это было у многих семей того периода.

Помните такие коляски? Фото: Евгения Суворова

Под позывные советского радио «Московское время –15 часов» посетители заходят в выставочное пространство «Наше детство» и попадают в комнату коммунальной квартиры 60-80 годов прошлого века.

Вот сервант, где бережно хранится посуда для особых случаев. Стол-парта для домашних занятий. Диван, накрытый импортным германским покрывалом. А в детской коляске, которая сейчас выглядит громоздкой и твердой, «спит» маленький Юра, названный, как и тысячи советских мальчишек, в честь первого космонавта планеты.

В таком шкафу хранилось все, что можно было туда засунуть Фото: Евгения Суворова

Различные бытовые сюжеты созданы в очень точно подмеченных мелочах: кукла, с которой словно только что играла девочка, «сохнущие» ползунки и чепчики на веревке, пионерский галстук на трюмо, гордость филателиста – альбом с марками и увеличительное стекло для их просмотра.

А по новогодним игрушкам на елке можно изучать знаковые периоды советской истории. Это эскимосы, олени (время освоения Севера), примы-балерины, акробаты и гимнастки (любимый Сталиным цирк), «часы» из фильма «Карнавальная ночь», на которых навсегда застыло время без пяти двенадцать, и стеклянные кукурузные початки хрущевской аграрной эпопеи.

Стандартная советская комната Фото: Евгения Суворова

Спасла от уничтожения

Посетители музея не просто изучают экспозицию. Они могут взять в руки любой экспонат: повязать на шею пионерский галстук, поставить виниловую пластинку в проигрыватель, примерить «чебурашковое» пальто. Для гостей музея устраивают теплый душевный прием, познавательную экскурсию и даже чаепитие с сахаром вприкуску, сушками и конфетами «Дунькина радость». А заварка – из знаменитой пачки «со слонами».

Много предметов отдают в дар, что-то покупается или подбирается совершенно случайно.

– Как-то иду мимо многоквартирного дома, смотрю – грузчики выносят к мусорным бакам книжные полки советских времен. Сказали, что в квартире, которую в доме купили новые хозяева, много подобных вещей. Поднялась, а там крушат хрусталь и фарфор, приготовили на выброс портфель с черно-белыми фотографиями и какими-то бумагами. Что успела тогда спасти – забрала в музей, – вспоминает Оксана Климерова.

Были ли у вас такие куклы и игрушки? Фото: Евгения Суворова

Самый дорогой в денежном эквиваленте экспонат в музее – свадебное платье с фатой, подъюбником и перчатками.

– Приобрела их в антикварной лавке для создания экспозиции, посвященной теме молодой семьи. У нас масса историй про безалкогольные комсомольские свадьбы, советы молодоженам и атрибуты обрядовой стороны этого действа. Но главного – свадебного наряда – не было. Теперь нужно найти площадку для создания такой выставки! – говорит хозяйка музея. – Есть предметы, которые могли бы стоить значительно дороже (по оценкам антикварного и коллекционного рынков), но эти экспонаты были переданы в дар музею, поэтому считаю некорректным называть их цену, ведь подарки делаются от души. Назвать их цену – значит, обесценить тепло человеческих взаимоотношений, доброты сердец друзей… К тому же есть и такие экспонаты, которые могут ничего не стоить на рынке, но быть ценными в информационном плане и необыкновенно интересными для истории повседневности, с которой мы работаем.

Фотографии времен СССР Фото: Евгения Суворова

Всего дороже сердцу предметы, связанные с моей собственной судьбой: фотографии родных, мамины и бабушкины вещи, детская одежда супруга, игрушки брата, школьные дневники, тетради.

Так, отлично сохранилось и не потеряло качества ткани мамино платье из китайского шелка, которому уже 42 года.

А недавно тюменке подарили пластинку, где есть песня «Оксана» (ВИА «Пламя»). Благодаря хиту 1981-го года героиня и обрела свое имя. Ценны для нее и предметы, произведенные в Тюмени: весы, стулья, ткани, туфли и даже деревянные детские кубики от предприятия «Тюменмехлесхоз».

– Я всерьез верю в слоган о том, что Тюмень – лучший город Земли! Поэтому мне приятно быть хранителем предметов, сделанных в Тюмени и области, вещей, которые лишний раз подтверждают статус, возможности и уровень нашего города, – подчеркнула хозяйка музея.

Кто из вас слушал пластинки? Фото: Евгения Суворова

Посмотреть и потрогать

Оксана хочет донести до общественности ценность того, что делают частные музеи.

– Мы представляем нишу интерактивных пространств, наполненных смыслом и часто работаем вне научного поля (хотя наш музей пытается доказать обратное), оказываясь ближе, чем музейные коллекции государственных музеев. Возможно, это покажется для кого-то кощунством, но где еще в музее вы сможете посидеть на экспонатах, примерить их, поиграть, или выпить из них чай, – рассуждает тюменка. – При этом мы создаем буфер предметов музейного уровня, аналоги которых уже есть в фондовых коллекциях государственных музеев и часто выступаем помощниками в их работе, предоставляя свои предметы для их мероприятий и выставок.

Когда-то мы все пили чай из самоваров Фото: Евгения Суворова

К тому же коробит сравнение частного музея с государственным или муниципальным – нам до них еще ох как далеко. У того и другого есть, по крайней мере, бесплатное помещение. Конечно, все условно. Но содержание коллекции, а тем более ее демонстрация требует больших ресурсов. И наши личные возможности не идут ни в какое сравнение с возможностями коллег из музеев, финансируемых за счет бюджетов разного уровня. Отсюда и ценообразование на входной билет, которое имеет разные основы.

Посещая частный музей, посетитель голосует рублем за развитие таких учреждений, часто обеспечивая самые насущные его потребности.

Частный музей – это один или два человека, объединяющих в своем лице директора, хранителя, экскурсовода, экспозиционера, смотрителя, научного сотрудника и методиста. По этой же причине все посещения проходят по предварительной записи. Из-за отсутствия персонала музею сложно работать по расписанию.

Современные дети вряд ли знают, что такое юля Фото: Евгения Суворова

И что дальше?

К вопросу о развитии музейных проектов и масштабировании опыта. Музей советского быта «Наша история» с помощью небесных сил будет продолжать свою работу, принимая посетителей в городе. А как насчет сельской жизни? Без нее сложно представить историю советской повседневности.

Весной начнет принимать гостей музей-усадьба «Дом колхозника», созданный Климеровой. Он находится в селе Маранка Ярковского района, родине матери Оксаны.

– В прошлом году родилась идея рассказать о советской деревне. За лето был арендован дом в этой деревне, построенный в конце 1950-х годов. Принадлежит он потомкам первого председателя колхоза имени Дмитрия Даниловича Калашникова. В центре села стоит памятник этому человеку.

Дом – это традиционная изба-пятистенок с русской печью и голландкой, старинными сундуками и лавкой для рукоделия, на которой умещались все ребятишки за обедом, – говорит тюменка. – В усадьбе сохранились хозяйственные постройки традиционного сибирского подворья, когда амбар, дровяник и баня находились под одной крышей. Двор на два выхода, березовый колок за оградой и стайки с огородом. Внутри избы частично сохранен, частично воссоздан уклад сельского советского быта, который полностью функционален. Хозяева приветливо встретят гостей, напоят травяным чаем, приготовленным на воде, принесенной из деревенского колодца на коромысле, накормят кашей и хлебом из русской печи, проведут экскурсию по окрестностям. В деревне сохранилось колхозное правление, молельный дом. Есть здесь старица реки Тобол и Сад Забвения.

Стандартная комната в СССР Фото: Евгения Суворова

Надеюсь, все задуманное сбудется!

Справка «КП»

Музеи, созданные Оксаной Климеровой:

- музейная комната в ЖК «DOK» – для компании «TIS» (Тюмень);

- «Родной музей» (поселок Родное, Свердловская обл.) – для фестиваля «Родные люди»;

- музей сказов и былин (по заказу туркомплекса «Абалак», Тобольск);

- музей-усадьба «Дом колхозника» (Ярковский район, село Маранка);

- музей советского быта «Наша история» (Тюмень, Хохрякова, 50).