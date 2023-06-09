Нефтяники реализуют программу по сохранению популяции северного лесного оленя

Фото: Андрей Сергиенко.

В Тюменской области продолжается реализация долгосрочной программы по изучению и сохранению популяции северного оленя. Проект имеет ключевое значение для поддержания биоразнообразия региона и позволяет изучить лесной подвид животного, находящегося под угрозой исчезновения и занесенного в Красную книгу региона.

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и одним из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, подтверждая приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. В рамках своей стратегии компания реализует целый ряд программ по изучению и сохранению флоры и фауны в регионах своего присутствия. С 2014 года выполнено более 20 проектов, среди которых исследования редких животных, птиц и рыб, а также сохранение национальной культуры коренных малочисленных народов.

В рамках программы вблизи Усть-Тегусского лицензионного участка «РН-Уватнефтегаза» ученые из Уральского отделения Российской академии наук установили специальные фотоловушки, которые в течение четырех месяцев будут вести фото- и видеосъемку оленей, а также солонцы для питания животных. Кроме того, планируется вылет беспилотного аппарата с возможностью инфракрасного видения для отслеживания зимних маршрутов оленя.

На основании всех исследований учеными будут предложены меры по поддержанию и увеличению популяции животного, сохранению ареола обитания и минимизации антропогенной нагрузки. Полученные научные данные будут использованы в том числе при планировании разработки месторождений Уватского проекта.

В 2022 году нефтяники приступили к реализации грантовой программы по изучению состояния популяций редких и нуждающихся в охране видов птиц и животных, включенных в Красные книги Тюменской области и России. Среди них орлан-белохвост, большой кроншнеп, чернозобая гагара, лебедь-шипун, скопа и другие. В этом году при поддержке нефтегазовой компании Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В. И. Шпильмана проведет мониторинг крупных озер региона, а специалисты Тюменского государственного университета продолжат работу по изучению орнитофауны Тюменской области. Ученые проведут картирование гнёзд редких видов птиц, а также установят за ними наблюдение. По итогам исследования орнитологи выработают комплекс мероприятий по увеличению численности популяции редких видов птиц.