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НовостиОбщество9 июня 2023 12:22

Энергетики установят около 3 тысяч птицезащитных устройствв 2023 году

Источник:kp.ru
Фото: Ксения Гуськова.

Фото: Ксения Гуськова.

В 2023 году энергетики установят около 3 тысяч птицезащитных устройств в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Устройства препятствуют посадке птиц и их гнездованию на ЛЭП, уберегают пернатых от соприкосновения с токоведущими частями и повышают надежность электроснабжения потребителей.

На территории Тюменского макрорегиона расположено более 130 особо охраняемых природных территорий, которые обладают богатой орнитофауной. Здесь обитают занесенные в Красную книгу кречет, орлан-белохвост и самая быстрая птица в мире – сапсан.

На установку птицезащитных устройств в текущем году энергетики направят более 20 млн рублей.