Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Сети распространяется ложная информация о сборе детских рюкзаков для участников СВО в Тюмени. По данным правительства Тюменской области, потребности в школьных рюкзаках у военнослужащих, участвующих в спецоперации, нет. Бойцам при поступлении на службу выдается полный комплект одежды и экипировки, рассказал Николай Савченко.

– Школьные рюкзаки ни в зоне спецоперации, ни в госпиталях не нужны. Это ложная информация. Ребята обеспечены обмундированием, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Жители региона, которые хотят помочь нашим бойцам, могут обратиться в волонтерский штаб #МыВместе, присоединиться к добровольцам, которые делают маскировочные сети, перечислить средства в рамках акции «100 миллионов для Победы», – уточнил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, что тюменским бойцам в зону СВО передали приборы наблюдения и доразведки.