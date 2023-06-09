В Тюмень доставили ковчег со святыми мощами великомученика Георгия Победоносца

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмень 9 июня привезли ковчег с частицей мощей святого Георгия Победоносца. Святыня пробудет в областной столице до 18:00 субботы, 10 июня 2023 года.

– Сотни верующих жителей во главе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием встретили мощи в Свято-Троицком мужском монастыре, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, что завтра в Тюмень прилетит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Священнослужитель посетит Тобольск и освятит храм Вознесения Господня.