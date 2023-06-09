Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 8:46

Патриарх Кирилл 10 и 11 июня освятит храмы в Тобольске и Тюмени

Богослужение будут транслировать в прямом эфире нескольких телеканалов
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Тобольской митрополии.

Фото: пресс-служба Тобольской митрополии.

Патриарх Кирилл освятит храмы в Тобольске и Тюмени, когда посетит регион. 10 июня в Тобольске пройдет Великое освящение храма Вознесения Господня. А в воскресенье аналогичный праздник пройдет в Тюмени в Благовещенском соборе.

Богослужение будут транслировать в прямом эфире нескольких телеканалов: «Спас», «Союз», «Тюменское время», «Тобольское время» и радио «Вера».

Напомним, трансляция богослужения начнется в 10:00 по тюменскому времени. Кроме того, сегодня в Тюмень привезут мощи великомученика Георгия Победоносца. Встреча ковчега с частицей святых мощей состоится в 14:45 у стен Свято-Троицкого мужского монастыря.