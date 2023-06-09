Патриарх Кирилл 10 и 11 июня освятит храмы в Тобольске и Тюмени

Фото: пресс-служба Тобольской митрополии.

Патриарх Кирилл освятит храмы в Тобольске и Тюмени, когда посетит регион. 10 июня в Тобольске пройдет Великое освящение храма Вознесения Господня. А в воскресенье аналогичный праздник пройдет в Тюмени в Благовещенском соборе.

Богослужение будут транслировать в прямом эфире нескольких телеканалов: «Спас», «Союз», «Тюменское время», «Тобольское время» и радио «Вера».

Напомним, трансляция богослужения начнется в 10:00 по тюменскому времени. Кроме того, сегодня в Тюмень привезут мощи великомученика Георгия Победоносца. Встреча ковчега с частицей святых мощей состоится в 14:45 у стен Свято-Троицкого мужского монастыря.