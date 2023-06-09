В Тюмени следователи проверяют частный пансионат «РЭМЕЛИ» для пожилых людей на Молодежной

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего Фото: Татьяна Коркина

Следственный комитет проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частном пансионате «РЭМЕЛИ» на улице Молодежной. Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку по факту оказания пансионатом услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

– Следственным отделом по Калининскому АО г. Тюмени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка по факту оказания частным пансионатом, расположенным на улице Молодежной в городе Тюмени, услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, выразившихся в несоблюдении требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки оперативники тщательным образом изучат условия проживания постояльцев в пансионате. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали, в каком состоянии были найдены постояльцы пансионата судебными приставами.